Rus Dışişleri: Moskova görüşmesinde İdlib anlaşmasına bağlılık teyit edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da Rus ve Türk heyetleri arasında gerçekleşen görüşmede, İdlib bölgesinde gerilimi azaltmaya yönelik anlaşmaya her iki ülkenin bağlı kaldığının teyit edildiğini belirtti.

Açıklamada, "Rusya ve Türkiye temsilcileri, İdlib bölgesinde uzun vadeli güvenliğin sağlanmasının sadece Suriye'nin egemenliğine bağlılık temelinde mümkün olduğunu kaydetti" dendi.

Bugün, Türk ve Rus heyetleri Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu ele almak için Moskova'da ikinci kez görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlık etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Moskova'daki görüşmelerde netice çıkmazsa önümüzdeki günlerde liderler düzeyinde görüşmeler olabilir" açıklaması yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki duruma vurgu yapılarak Suriye’de ‘karadaki’ durumun ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesine devam edildi. Her iki taraf, gerilimi azaltma, insani durumu kolaylaştırma ve terörle mücadeleyi sürdürme tedbirlerini öngören mevcut anlaşmalara bağlılığını kaydetti” ifadelerine yer verildi.

Görüşme sırasında, “İdlib ve Suriye’nin diğer bölgelerinde uzun vadeli güvenlik ve istikrarın sağlanmasının netice olarak sadece ülkenin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılık temelinde mümkün olduğu” kaydedildi. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararın öngördüğü gibi, Birleşmiş Milletler’in yardımı ile Suriyeliler tarafından yönetilen ve uygulanan politik çözüm sürecinin ilerletilmesinin önemi vurgulandı.