Rusya: ABD’nin Fırat’ın doğusundaki militanlara verdiği silahlar, Türk askerlerine ve sivillere karşı kullanılıyor

Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “ABD ordusu komutanlığı, Fırat’ın doğusunu yoğun bir biçimde silah ve mühimmatla dolduruyor. Sadece 2020 başından bu yana Irak’tan Suriye’ye 13 askeri konvoy geldi. Bu konvoyların içinde 80’den fazla zırhlı araç, çeşitli silah, mühimmat ve maddi araçlar taşıyan 300’den fazla TIR yer aldı” dedi.

Suriye’nin kuzeydoğusunda, ABD’nin liderliğindeki uluslararası koalisyonun kontrolündeki bölgedeki durumun kötüleşmeye devam ettiğini dile getiren Rus komutan, “Amerikan güçlerinin sağladığı silah hem Fırat’ın doğusunun genelinde çok sayıdaki militan gruplarının çatışmalarında, hem de Suriye’nin kuzeyindeki Türk askerlere ve ayrıca sivillere karşı kullanılıyor” ifadesini kullandı.

Giderek kötüleşen insani durum ve militanların sürekli yerleşim yerlerine düzenlediği ve siviller arasında kayıplara yol açan saldırılar yüzünden sivillerin Suriye’nin kuzeydoğusunu kitleler halinde terk ettiğini ve Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelere geçtiğini anlatan Juravlyov, “Sadece Deyr ez-Zor kenti yakınlarındaki Salhiyah geçiş noktasından 2020 başından bu yana yaklaşık 23 bin Suriyeli geçti, ki bunların büyük kısmını yaşlı ve çocuklu aileler oluşturuyor” diye ekledi.