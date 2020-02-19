FSB: Kırım’da terör saldırısı planlayan 16 ve 17 yaşında iki kişi gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’daki eğitim kurumlarında yapılması planlanan iki terör saldırısının önlendiğini duyurdu.

FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamada, Kırım’daki eğitim kurumlarında terör saldırıları hazırlayan iki gencin gözaltına alındığı belirtildi.

FSB mensuplarının 2004 ve 2003 doğumlu iki şüpheli genci terör saldırılarının hazırlıklarını yaparken gözaltına aldıkları kaydedilen açıklamada, gençlerin üzerlerindeki hasar verici elementler içeren el yapımı patlayıcılara ve patlayıcı yapımında kullanılan bileşenlere el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Patlayıcı düzenekler evcil hayvanlar üzerinde test ediliyordu” denildi.

Açıklamaya göre ceza yasasının ilgili maddeleri uyarınca ceza davalarının başlatılması görüşülüyor.