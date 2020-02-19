Şoygu: ABD, Suriye'nin petrol zenginliklerini gasp ediyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Suriye'nin petrol yataklarını gasp ettiğini ve yaptırımlar yardımıyla bu ülkeye hammadde tedarikini yasakladığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile 2+2 formatında bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sırasında konuşan Şoygu, ABD'nin Suriye'de petrol çıkarılan yatakları kontrol ettiğini ve Suriye ile Suriyelilere ait olan bu zenginlikleri açıkça ve arsızca gasp ettiğini vurguladı.

Şoygu, diğer yandan ABD'nin yaptırımlar yardımıyla Suriye'ye hammadde tedarik edilmesini yasakladığını kaydetti.

Suriye'de acı çekenlerin büyük bölümünün ısınmaya, sıcak yiyeceğe, elektriğe ihtiyaç duyduğuna ve bunların Suriye'ye tedariki yasaklanan hidrokarbondan elde edildiğine dikkat çeken Şoygu, Suriye'nin bunları her zaman ve her yerde temin edemediğinin altını çizdi.

'Terör yuvalarını temizleme süreci kararlılıkla devam ediyor'

Bu arada Şoygu, Suriye hükümetinin ülke topraklarının yüzde 90'ını kontrol ettiğini ve terör yuvalarını temizleme sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü söyledi.

5 yıl önce Suriye hükümetinin ülkenin yüzde 18'ini kontrol altında tuttuğunu, bugün ise bu oranın yüzde 90 olduğunu anımsatan Şoygu, Suriye topraklarında geri kalan terör yuvalarını temizleme çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini ekledi.