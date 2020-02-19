Rus Dışişleri: ABD’nin Rosneft Trading’e yönelik yaptırımlarını kesinlikle kabul etmiyoruz

Washington’un bugün Rus petrol şirketi Rosneft’in yan işletmelerinden biri olan Rosneft Trading’e uyguladığı yaptırımlar ile ilgili açıklama yapan bakanlık, Moskova'nın ABD’nin bu yaptırımlarını kesinlikle kabul etmediğini belirtti.

Açıklamada, "ABD’nin dış ekonomik ilişkilere engel oluşturarak ve Amerikan vizesi vermeyi reddederek Rusya'ya baskı yapma girişimlerinin sayısı 2011'den bu yana 80'e ulaştı. Yaptırımlar ile ilgili tutumumuz malum. Rusya, küresel hegemonya için çabalayan ABD'nin tüm dünyayı kendi iradesine bağlamaya çalıştığı tek taraflı kısıtlayıcı önlemlerini kesinlikle kabul etmiyor. Bu kısıtlamalar, Venezüella, Suriye, İran veya başka herhangi bir ülkenin meşru otoriteleri ile etkileşim dahil olmak üzere, Rusya’nın uluslararası meselelerindeki çizgisini etkilemedi ve etkileyemeyecek" ifadelerine yer verildi.

Rus Dışişleri, "ABD’li yetkililerinin idari kaynaklarını bu şekilde kullanılmasının ardında, çoğu zaman hayali ‘jeopolitik hedeflerinin’ yanı sıra dünya piyasalarında Rus üreticilerle adil rekabete dayanmayan Amerikan şirketlerine avantaj sağlama arzusu bulunuyor" vurgusunu yaptı.