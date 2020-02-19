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13:39 19 Şubat 2020
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    Peskov: Türkiye'nin Suriye ordusuna karşı harekat düzenlemesi İdlib için en kötü senaryo olur

    © Sputnik / Сергей Гунеев
    Rusya
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    Türkiye'nin Suriye ordusuna karşı harekat düzenleme olasılığını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun İdlib için en kötü senaryo olacağını ifade etti.

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "Türkiye, İdlib konusunda kendi harekât planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi, bu konuda da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. Daha açık bir ifadeyle, İdlib harekatı artık bir an meselesidir" ifadelerini kullanmıştı.

    Basın mensuplarının Erdoğan'ın Suriye'ye askeri harekat başlatması halinde Rusya'nın nasıl bir tepki vermeyi planladığına dair sorusunu yanıtlayan Peskov, "Şimdilik en kötü senaryoya göre değerlendirmede bulunmayalım. Eğer İdlib'deki terör örgütlerine karşı ya da şu anda ciddi miktarda silah, teçhizat ve mühimmata sahip olan bu terör örgütlerini yok etmeye yönelik bir harekattan söz ediliyorsa, bu Soçi Mutabakatı doğrultusunda atılan bir adım olur. Bu zaten Türk tarafının yükümlülüğü. Meşru Suriye hükümetine, Suriye ordusuna karşı bir harekattan söz ediliyorsa, bu en kötü senaryo olur" dedi.

    'Türkiye'yle yapılan görüşmelere devam edeceğiz'

    Peskov, İdlib'deki durumun daha kötüye gitmesinin önüne geçmek için Türkiye'yle yapılan görüşmelere devam edeceklerini kaydetti.

    Peskov sözlerine şöyle devam etti: "Soçi'de bir yıldan daha uzun bir süre önce varılan mutabakattan memnuniyet duyduk, her iki taraf da memnuniyet duydu. İdlib'deki militanlar ve terör örgütleri Suriye ordusuna ve Rus askeri tesislerine yönelik saldırılara başladıktan sonra memnuniyetimiz son buldu. İdlib'deki durumun daha kötüye gitmesinin önüne geçmek için Türk meslektaşlarımızla görüşmelere devam etme niyetindeyiz. Elbette bu görüşmeler farklı düzeylerde olacak."

    'Türkiye'nin memnun kalmadığı tekliflere ilişkin bir şey söyleyemem'

    Peskov'a uzlaşı arayışının devam edip etmeyeceği ve Rusya'nın Türkiye'ye yaptığı, Türk tarafının memnun kalmadığı tekliflerin gözden geçirilip geçirilmeyeceği de soruldu.

    Peskov, "Bu konuda size hiçbir şey söyleyemem. Sadece görüşmelerin devam edeceğini doğrulayabilirim" yanıtını verdi.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile yapılan İdlib görüşmelerinde çıkan kararın bu müzakerelerin devamı etmesi yönünde olduğunu söyleyerek, "Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik" demişti

    'Bugün itibarıyla Putin ile Erdoğan telefon görüşmesi planlanmıyor'

    Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bugün itibarıyla bir telefon görüşmesi planlanmadığını, ancak iki liderin yakın temas halinde olduğunu ve gerektiğinde saatler için böyle bir görüşmenin ayarlanabileceğini ekledi.

    Etiketler:
    İdlib, Suriye, Dmitriy Peskov, Türkiye, Rusya
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