Lavrov: Türk heyetle yapılan Suriye konulu toplantıda bir anlaşmaya varılmadı

, Moskova’nın Türk heyetle yapılan görüşmede İdlib konusunda yeni bir talep iletmediğini ve görüşmede iki ülkenin liderleri arasında İdlib’e ilişkin varılan anlaşmaların nasıl uygulanacağına dair nihai bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Basın toplantısında konuşan Lavrov, Moskova’da gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili “Yeni taleplerde bulunmadık. Liderlerimiz arasında varılan tüm anlaşmaların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Lavrov, Türkiye’nin belirlenen süre içerisinde teröristlerle silahlı muhaliflerin birbirinden ayrılmasına ilişkin görevini yerine getiremediğini kaydetti.

‘Putin ve Erdoğan görüşmesi hazırlığına dair bir bilgi yok’

“Türkiye ile İdlib konusunda her düzeyde çalışmaya hazırız, buna üst düzey de dahil” diyen Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme hazırlığına dair bilgi olmadığını da ifade etti.

‘Suriye ordusu İdlib’deki ihlallere karşılık verdi’

Lavrov, Suriye ordusunun İdlib’deki eylemlerine ilişkin, “Bu eylemler İdlib konusundaki anlaşmalara yönelik en kaba ihlallere yanıt olarak gerçekleştirildi" dedi.