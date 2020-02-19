Rusya'da görüştüler: Şoygu'yla Hafter, Libya'daki krizin sadece siyasi yolla çözülebileceğini belirtti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Libya'da Trablus'taki hükümete karşı savaşan Ulusal Ordu'nun başındaki General Halife Hafter'le Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Görüşmede, Şoygu ve Hafter'in Libya'daki krizin sadece siyasi yoldan sona erdirilebileceğini kabul ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, "19 Şubat'ta, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya Ulusal Ordusu Komutanı Mareşal Halife Hafter bir görüşme gerçekleştirmiştir. Tarafların görüşmesinde Libya'daki durum ele alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Açıklamaya göre Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen görüşmede, Berlin'deki Libya Konferansı kapsamında alınmış olan kararların yerine getirilmesi gerektiği teyit edildi.

Ayrıca,'daki çatışmaların taraflarının 13 Ocak'ta Moskova'da yapmış oldukları görüşmelerin, ülkede çatışmasızlık sağlanması ve durumun normalleşme sürecinin başlatılması adına önemli bir rolü olduğu da kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, Şoygu ile Hafter'in, Libya'daki krizin sona erdirilmesinin sadece siyasi yollarla mümkün olduğunu, bunun başka bir alternatifinin bulunmadığı kabul ettikleri kaydedildi.

Bunun yanında, tarafların, Libya'nın bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlı olunduğu belirtildi.

Bakanlık daha önce de Şoygu ile Hafter'in, Kasım 2018 ve Ağustos 2017'de Moskova'da birer görüşme yaptıklarını açıklamıştı.