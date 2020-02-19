Lavrov: Libya'nın iç işlerine dış müdahalede bulunmama gerekliliği güncelliğini koruyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Libya'nın iç işlerine dış müdahalede bulunmaktan kaçınma ve krizi çözecek koşulların oluşturulması için çaba sarf etme gerekliliğinin güncelliğini koruduğunu belirten Lavrov, "Ortak tutumumuz, bu krizin yalnızca geniş katılımlı ulusal diyalog yoluyla çözülebileceği yönünde. Libya'daki siyasi ve diğer güçler üzerinde herhangi bir şekilde nüfuzu bulunan herkes, bu güçleri müzakere masasına oturmaya teşvik etmelidir. Bu yönde ilk adımlar atıldı ancak yine birtakım zorluklar ortaya çıkıyor" dedi.

Rusya olarak Libya'daki çözüm sürecinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için dış aktörlerin farklı amaçlar taşıyan, rekabetçi inisiyatifler kaçınması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Lavrov, dış aktörlere tüm eylemlerini Libyalı tarafları BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlara dayanan bir diyaloğa teşvik etmek için gerçekleştirme çağrısı yaptı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, dün Trablus'a yapıldığı söylenen saldırı sonrası ateşkes görüşmelerini askıya aldığını duyurmuştu.

BM, Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının ikinci turunun dün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacağını açıklamıştı.