ATOR: Türkiye'deki sessiz havalimanı projesi Rus turistler için zorluk olmaz

ATOR’un Türkiye’deki acente temsilcilerinin ve sektör uzmanlarının yorumlarsessiz havalimanıına dayandırdığı açıklamasında, Türkiye'de başlatılan, daha önceki anonsların yerine uçuş bilgi ekranları ile görsel iletişimin sağlanmasını öngören sessiz havalimanı uygulamasının Rus turistleri zorlamayacağını ifade etti.

Uzmanlar konuya ilişkin yorumlarında şunları söyledi:

“Uygulamalardan anlaşıldığı gibi Rusya'dan gelen gezginler, zaten panodaki bilgilere odaklanarak gidecekleri yerlere düzenlenen seferleri aktif bir şekilde takip ediyor. Üstelik şimdi, örneğin İstanbul Havalimanı’nda zaten çok az sesli duyuru yapılıyor. Genel olarak gelen uçaklar ile ilgili anonslar yapılıyor ve uçaklarına geciken yolculara sesli duyurular yapılıyor.”

Hava taşımacılığı uzmanları ise ‘sessiz havalimanı’ konseptinin giderek daha popüler hale geldiğini, Helsinki, Barselona, Londra, Dubai, Münih, Cape Town, Singapur havalimanlarının artık bu formatta çalıştıklarını ifade etti.