Rusya'nın Magadan kentinde bir yolcu uçağı sert iniş yaptı: 2 yaralı

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Magadan kentinde, An-2 tipi bir yolcu uçağı kalkış yaptıktan hemen sonra piste düştü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), kaza sonucu iki kişinin yaralandığı bildirdi. Bakanlık, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.
В #магадан упал при взлёте самолёт Ан-2 pic.twitter.com/ViRI1qMxzT— Антон Афанасьев ☭ (@antonio_mag49) February 20, 2020
Görgü tanıklarına göre yolcular yerel bir hastaneye nakledildi. Sağlık personelleri ve kurtarma ekipleri olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Uçakta 12 yolcu ve 2 mürettebat yer alıyordu ve tamamının kaza yapan uçaktan çıkmayı başardığı belirtiliyor.
Diğer yandan havaalanı faaliyetini sürdürüyor.
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