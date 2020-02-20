Peskov, hokeycilerin Putin’le olan maçlarda nasıl oynadıklarını anlattı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan maçlar sırasında hokeycilerin birbirlerini ve Putin’i sakatlamayacak şekilde oynadıklarını, hiçbir oyuncu yaralanmak istemeyeceğinden bunun kesinlikle normal olduğunu ifade etti.

Sputnik’e konuşan Dmitriy Peskov, hokeycilerin Putin’le yapılan maçlarda dikkatli oynadıkları ve devlet başkanının sakatlanmaktan korktuğu iddialarının gerçek olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

Peskov, “Evet. Bu kesinlikle normal bir durum” dedi.

Putin en son 7 Şubat’ta Soçi’de bir dostluk maçında hokey ringine çıkmıştı. Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko aynı takımda oynamıştı.

Yıllardır hokeyle ilgilenen Putin, maçlara 11 numaralı formayla çıkıyor ve Aralık 2011’de kendi girişimiyle kurulan Gece Hokeyi Ligi’nde oynuyor. Gece Hokeyi Ligi’nin başlıca görevi, yetişkin Rusya vatandaşlarını hokey sporuna çekmek.