Peskov: Rusya, ABD'nin Rus diplomatlara vize vermemesinden rahatsız

Peskov, "BM'deki komisyon ve komitelerin çalışmalarına katılan Rus diplomatlar için ABD vizeleri verilmemesi ya da vizelerin geç verilmesinden kaynakla bir sorun yaşanıyor. Bu, BM'nin çalışmalarını engelliyor ve büyük bir sorun teşkil ediyor" dedi.

Rusya'nın bu konuyu diplomatik temsilciliği aracılığıyla hem BM Genel Merkezi'nde hem de doğrudan ABD yönetimiyle yapılan görüşmelerde gündeme getirdiğini kaydeden Peskov, vize verilmemesi eğiliminin Moskova'yı rahatsız ettiğinin altını çizdi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın BM Silahsızlanma Komisyonu Heyet Başkanı Konstantin Vorontsov'a vize vermemesine tepki göstermişti.

BM'yi konuyu görüşmek üzere acil toplantıya çağıran Nebenzya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten de söz konusu toplantıya katılma talebinde bulunmuştu.

Silahsızlanma Komisyonu, geçen gün ABD tarafından Rus diplomatlara vize verilmesi ile ilgili konuların ele alınacağı toplantıyı 10 gün ertelemişti.