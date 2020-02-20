Rus uzman: ABD askerleri, Rus zırhlı aracına yaptığı tarzda provokasyonlara devam edecek

İvaşov, “ABD askerleri bu tarz küçük provokasyonlarla Suriye’deki gerginliği destekleyecek. Zira Suriye’de durumun tamamen istikrara kavuşmamasını ve Rusya’nın bu istikrar sürecinde ilk sıralarda boy göstermemesini istiyorlar” dedi.
İvaşov ayrıca “Rus ve ABD’li askerler arasındaki çekişmeler devam edecektir, ancak durum açık açık çatışma seviyesine varmaz” ifadelerini kullandı.
Suriye Kamışlı’da ABD askerler inin içinde bulundukları zırhlı araçla Rus zırhlı aracını sıkıştırmaya çalıştığı anlar kameralara yansımıştı.
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