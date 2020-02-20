Rus uzman: ABD askerleri, Rus zırhlı aracına yaptığı tarzda provokasyonlara devam edecek

Rusya Savunma Bakanlığı Eski Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Kıdemli Orgeneral Leonid İvaşov, ABD’ye ait zırhlı aracın Rus zırhlı aracının önünü kesmeye çalışmasıyla ilgili, bu tarz çekişmelerin devam edeceği, ancak konunun çatışma düzeyine varmayacağı değerlendirmesini yaptı.

Sputnik’e konuşan İvaşov, ABD zırhlı aracının Rus askeri zırhlı aracının yolunu kesmeye çalışıp aracın toprak alana çıkmak zorunda kalmasıyla ilgili yorumda bulundu.

İvaşov, “ABD askerleri bu tarz küçük provokasyonlarla Suriye’deki gerginliği destekleyecek. Zira Suriye’de durumun tamamen istikrara kavuşmamasını ve Rusya’nın bu istikrar sürecinde ilk sıralarda boy göstermemesini istiyorlar” dedi.

İvaşov ayrıca “Rus ve ABD’li askerler arasındaki çekişmeler devam edecektir, ancak durum açık açık çatışma seviyesine varmaz” ifadelerini kullandı.

Suriye Kamışlı’da ABD askerler inin içinde bulundukları zırhlı araçla Rus zırhlı aracını sıkıştırmaya çalıştığı anlar kameralara yansımıştı.