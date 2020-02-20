Rus vekil: Türkiye İdlib'de çok dikkatli olmalı

Rus basınına konuşa Novikov, "Türkiye'nin eylemleri, halihazırda zor olan durumu daha da zorlaştırıyor. Türk askerlerin son derece dikkatli olması gerekir, zira Suriye çözüm süreci uzun bir süredir devam ediyor ve hiç şüphesiz ki, bu yolda başarılar sağlandı" dedi.

Novikov, herhangi bir yanlış ve dikkat bir eylemin bu başarılarla ilgili şüphe oluşturmaması için şu aşamada mevcut bulunan kazanımlara değer verilmesi gerektiğinin altını çizdi.