Rus basını: Çin’den içinde gıda olan gönderilerin Rusya’ya girişi yasaklandı

Gazetenin haberine göre Rosselhoznadzor, Çin'den içinde hayvansal ürünlerin bulunduğu gönderilerin Rusya’ya girişini yasakladı, ilgili mektup ajansın tüm bölge birimlerine gönderildi.

Bundan böyle Çin’den yolcu beraberi, bagaj ya da el bagajında bulunan et ürünlerinin de Rusya’ya getirilmesinin yasaklandığı belirtilen haberde, fabrika ambalajlı ürünlerin de yasağa tabi tutulduğu kaydedildi.

Kısıtlamaların nedeni koronavirüs ve Afrika domuz vebası ile mücadele

Rus ajansının aldığı bu önlemlerin nedeninin, koronavirüs ve Afrika domuz vebası ile mücadele olduğu belirtildi.

Daha önce Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin vatandaşlarının bugünden (20 Şubat) itibaren turizm, iş ve özel amaçlarla Rusya’ya girmesini geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzalamıştı. Söz konusu kısıtlama, Rusya’daki havalimanları üzerinden transit olarak seyahat eden yolcuları kapsamıyor.

Rusya’da daha önce koronavirüs nedeniyle Çinlilere vizesiz seyahat uygulamasını kaldırmış, uçak seferlerini kısıtlamış, Rus vatandaşlarını da Çin’den tahliye etmişti. 3 Şubat’tan itibaren Çin’le demiryolu ulaşımı da durdurulmuştu.