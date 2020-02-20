Rus Dışişleri: Türkiye’nin Suriye’deki militanlara desteğinden büyük endişe duyuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin Suriye’deki militanların saldırısına destek vermesinin Moskova ve Ankara arasındaki anlaşmaları ihlal ettiğini ve gerilimi tırmandırma riskini taşıdığını belirtti.

Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, militanların İdlib bölgesinde Suriye ordusuna yönelik saldırılarına Türk ordusunun topçu ateşiyle destek verdiğine dikkat çekerek, “TSK’nın militanlara bu tür desteğinden dolayı büyük endişe dile getiriyoruz” dedi.

Zaharova, bu olayın, silahlı muhalefeti teröristlerden ayırma ve silahsızlandırılmış bölge oluşturma yönündeki Rus-Türk anlaşmalarını ihlal ettiğini ve Suriye’nin ulusal topraklarının bu bölümündeki çatışmanın daha fazla tırmanmasını kışkırtma riskini taşıdığını söyledi.