Rus uzman: Türk-Rus ülke liderleri ve komutanlar arasında ciddi görüşmelere ihtiyaç var

İdlib'teki son gelişmeleri Sputnik için değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı’nın eski Uluslararası Askeri İşbirliği Başkanı İvaşov, hem Türk ve Rus komutanlar hem de ülke liderleri arasında ciddi görüşmelere ihtiyaç olduğunu belirtti.

İdlib’deki durumu Rus uzmanlar Sputnik için yorumladı. Uzmanların ortak görüşü Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmelerin devam etmesi gerektiği ve taraflar arasında koordinasyonun önemli olduğu yönünde.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın eski Uluslararası Askeri İşbirliği Başkanı Leonid İvaşov, İdlib’deki durumun bir şekilde değişmesi için sadece Rus ve Türk komutanlar arasında değil, ülke liderleri arasında da çok ciddi görüşmelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

İvaşov, “Rus ve Türk genelkurmay başkanlarının bugün oturup ciddi bir şekilde asker askere konuşması gerekiyor. Türk Genelkurmay Başkanlığı, ülkesinde politik kararlar açısından çok etkili” diyerek girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den gelmesi gerektiğini kaydetti.

İvaşov, Ankara’nın İdlib’deki gruplara birkaç gün ateşkes yapması, silah bırakması ve sivillerin bölgesinde çıkmasını sağlamasını teklif etmesi gerektiğini söyledi.

‘Natsionalnaya Oborona’ dergisinin genel yayın yönetmeni İgor Korotçenko ise Türkiye’nin “Suriye ordusuyla savaş risklerini tartması gerektiğini” söyledi.

Türkiye’nin, desteklediği ve savunmak istediği oluşumların Rusya’nın hava saldırılarının hedefi olmaması için bulunduğu yerlerle ilgili önceden Rusya tarafına bilgi vermesi gerektiğini kaydeden Korotçenko, “Rusya, radikal militanlara karşı mücadeleyi her halükarda sürdürecek” dedi.