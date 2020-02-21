Rus Dışişleri: Çok kutupluluk dünyada kaosun reçetesi olmamalı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, çok kutupluluğun uluslararası ilişkilerde kaos için bir reçete olmaktan ziyade, ülkelerin potansiyelinin kapsamlı bir şekilde ortaya çıkmasına katkıda bulunacak bir düzen olması gerektiğini söyledi.