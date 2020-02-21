Rus Dışişleri: Çok kutupluluk dünyada kaosun reçetesi olmamalı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Genç Diplomatlar Konseyi'nin Diplomatlar Günü vesilesiyle Moskova Diplomatik Kulübü için düzenlediği resepsiyonda açıklamalarda bulundu.
Rudenko, şu anda dünyada bir türbülansın gözlemlendiğini ve bu koşullar altında uluslararası ilişkilerde karşılıklı saygı ve eşit işbirliği değerlerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Rudenko, şu ifadeleri kullandı:
"Bu, dünya toplumunun ciddi bir şekilde sarsıldığı bu günlerde özellikle önemlidir. Gezegenimizin çeşitli bölgelerinde önemli bir çatışma potansiyeli var ve bizim görüşümüze göre, çok kutupluluk uluslararası ilişkilerde rekabet ve kaos için bir reçete değil, aksine, büyük- küçük tüm devletlerin potansiyelinin kapsamlı bir şekilde ortaya çıkmasına katkıda bulunacak modern dünyanın gerçeklerini karşılayan bir düzen olmalıdır."
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