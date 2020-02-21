Rus uzman: Erdoğan’ın İdlib operasyonuyla ilgili açıklamalarına ciddiyetle yaklaşılmalı

Sputnik’e konuşan Kamran Gasanov, “Erdoğan’ın açıklamalarına çok ciddi yaklaşılmalı. Zira Türkiye’nin hâlihazırda yapmış olduğu üç askeri operasyon var. Fırat Nehri’nin doğusunu Kürt gruplardan temizlemek istedikleri dönemi biliyoruz. ABD’nin, sürekli, yapmamaları konusunda uyarmasına rağmen, yine de bu operasyonları gerçekleştirdiler…” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde gerek Rusya'da şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Türkiye İdlib konusunda her türlü hazırlığını yapmıştır. Bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib harekâtı bir an meselesidir. Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız” demişti.