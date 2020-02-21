Peskov: İdlib’deki durum nedeniyle derin endişe duyuyoruz

Gazetecilere konuşan Dmitriy Peskov, “İdlib’deki durum gerçekten de çok korku verici ve derin endişe yaratıyor” dedi ve İdlib'deki durumun Ankara ile Moskova arasındaki temasların sürekli gündemi olduğunu belirtti.

Gazetecilerin, birçok uzmanın İdlib’deki mevcut gerginliğin Rusya ile Türkiye askerleri arasında bir çatışmaya neden olabileceği değerlendirmesiyle ilgili yorumda bulunmasını istediği Peskov, “En kötü senaryolar üzerinden konuşmak istemiyoruz, ancak aynı zamanda bir kez daha Suriye ordusunun İdlib’deki terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirtmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Peskov, “Suriye ordusuna karşı saldırgan eylemlerde bulunan terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi gerekiyor” dedi.

‘Dörtlü zirve konusunda net bir karar yok’

Peskov, “Gerçekten de böyle bir zirve gerçekleştirilmesi konusu ikili temaslarda olduğu gibi üçlü temaslarda da defalarca dile getirildi. Ancak henüz net bir karar yok. Dört ülkenin liderleri de bunu gerekli görürse böyle bir zirve gerçekleştirme ihtimalini dışlamıyoruz. Ancak tekrar ediyorum, bu konuda henüz bir anlaşmaya varılmış değil” diye konuştu.

Peskov, ABD’den Patriot talep edildiği iddialarına ilişkin açıklama yapmayı reddetti

Dmitriy Peskov, Türkiye’nin İdlib’deki durum nedeniyle ABD’den Patriot füze sistemleri talep ettiği iddiasıyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Peskov, “Bu soruyu yorumsuz bırakıyorum. Burada söylenebilecek tek şey Suriye ordusunun İdlib’de bulunan ve sürekli olarak Suriye askerlerine saldıran terör örgütleriyle mücadelesine devam ettiği” dedi.