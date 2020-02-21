Kosaçev: İdlib nedeniyle yaptırım çağrısı yapanlar, ABD'nin Suriye'deki varlığının sürmesini amaçlıyor

ABD'li Kongre üyelerinin İdlib'de yaşananlar nedeniyle Suriye ile Rusya'ya yaptırım uygulanması çağrısını değerlendiren Rus senatör Kosaçev, Washington'un suçlama girişimlerinin Suriye'deki varlığını sürdürme ve Şam karşıtı cepheyi genişletme amacı taşıdığını ifade etti.

Facebook hesabından açıklama yapan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya 'yaptırım mektubu' gönderen Kongre üyelerinin İdlib'de devam eden çatışmaların asıl suçlularından, yani ateşkes sağlama çabalarına rağmen şubat başından beri saldırılara yeniden başlayan militanlar ve teröristlerden bahsetmediğine dikkat çekti.

"Bu çağrının sebebi İdlib sakinlerini düşünmeleri değil, günün birinde yeniden genişleyip güçlenebilecek olan Şam karşıtı cepheyi her ne pahasına olursa olsun koruma arzusu. Büyük acılar çeken İdlibli siviller, militanların esiri oldu ve Batı tarafından baskı aracı olarak kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'li Kongre üyeleri, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup göndererek, İdlib'de yaşananlar nedeniyle Suriye ile Rusya'ya yönelik yaptırım uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Mektupta, Rusya ve Suriye'ye İdlib'de yaşananlar nedeniyle diplomatik baskı ve ekonomik yaptırım uygulanması istenmişti.