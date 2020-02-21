Rusya Savunma Bakanlığı: 30 hava aracı Rusya sınırlarında keşif yaptı

Rusya sınırlarında yabancı ülkeler tarafından yürütülen keşif çalışmalarının son bir hafta içinde arttığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, 30 hava aracının ülke sınırları yakınında keşif yaptığını vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda'da yayınlanan haberde keşif faaliyetlerinin 22 keşif uçağı ile 8 insansız hava aracı tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bakanlık, söz konusu faaliyetler sırasında Rusya'nın devlet sınırlarının ihlal edilmediğini ve 2 avcı uçağının önleme amacıyla havalandırıldığını kaydetti.

Batılı ülkelere ait keşif uçaklarının ve İHA'ların Rusya sınırları ve Rus askeri tesisleri yakınındaki faaliyetleri son dönemde belirgin şekilde arttı. Bu faaliyetler özellikle Kırım ile Rusya'nın batı sınırlarında gözleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Washington'u birçok kez bu faaliyetlere son vermeye davet etmesine rağmen ABD Savunma Bakanlığı, buna olumsuz yanıt veriyor.