Kremlin: Putin, İdlib’deki aşırılık yanlılarının eylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi

Kremlin’den yapılan açıklamada, Türkiye tarafının girişimi üzerine Putin ve Erdoğan arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, “Odakta bir kez daha İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durum vardı. Vladimir Putin, aşırılıkçı grupların devam eden agresif eylemlerinden duyulan ciddi endişeleri dile getirdi. Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne koşulsuz saygı duyulması gerektiği vurgulandı” dendi.

Rusya ve Türkiye liderlerinin, İdlib’deki gerilimin azaltılması, ateşkesin sağlanması ve terör tehdidinin yok edilmesi için bakanlıklar arası ikili görüşmeleri yoğunlaştırma kararı aldığı ifade edildi. Liderler ayrıca savunma bakanlıkları arasındaki temasların yoğun biçimde devam ettiğini de doğruladı.