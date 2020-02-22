Zaharova, Ukrayna vatandaşlarının Çin'den nakledilişinin protesto edilmesini yorumladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çin’den Ukrayna’nın Poltava Bölgesi’ndeki bir sağlık merkezine nakledilen Ukraynalıların protesto edilmesini Ortaçağ zihniyeti ve toplumun insani niteliklerden uzaklaştırılması olarak yorumladı.

Ukrayna'da yaşanan gerginliği değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’daki protestoların bu ülkenin gerçekten de Avrupa olduğunu, ancak Ortaçağ Avrupası olduğunu gösterdiğini belirtti.

Facebook sayfasından açıklama yapan Zaharova, protestoların Maydan darbesinin 6. yıldönümüne denk geldiğini hatırlatarak şunları yazdı:

"O zaman ‘uygar dünya’ Maydan’ı alkışlıyordu. Bugün ise kendi elleriyle beslediği kabileyi görünce ürperdi."

Zaharova, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna demokrasisinin koruyucularına bir sorum var: Bu ülkeyi, ilerici reformların bir örneği olarak dünyaya göstermek istediğinizden emin misiniz? Çin’in baskıcı olduğuna öncülük edenlere bir soru: Gezegenin Çin tehdidiyle korkutulması gerektiğinden emin misiniz?"

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden uçakla Ukrayna’nın Poltava Bölgesi Novie Sanjarı kentindeki bir sağlık merkezine nakledilen Ukrayna vatandaşlarıının şehre girişlerini bir grup engellemeye çalışmıştı.

Koronavirüs salgınına yakalanacaklarından endişelendiklerini belirten protestocular, otobüsleri taşlayarak hastaneyi yakmaya çalıştı. Protestocular ile polis arasında çıkan arbedede, 9 polis memuru ile bir sivil yaralandı.