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14:24 22 Şubat 2020
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    Rusya, sporcularının odalarına baskın yapılması nedeniyle İtalya’ya nota gönderdi

    © AFP 2019 / ZACH GIBSON
    Rusya
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    Rusya’nın Roma’daki Büyükelçiliği, uluslararası bir turnuva için İtalya’da bulunan Rus biatlon sporcularının odalarına polis tarafından baskın düzenlenmiş olması nedeniyle İtalyan Dışişleri Bakanlığı’na nota gönderip olanların açıklanmasını istedi.

    İtalya’nın başkenti Roma’da Rusya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “İtalyan Dışişleri Bakanlığı’na bir nota gönderip Rus biatlon takımının bu ülkedeki uluslararası turnuvaya hazırlıkları ve katılımları için sporculara uygun koşulların sağlanmasını garanti etmelerini istedik. Ayrıca İtalyan emniyet güçleri ile savcılığa birer resmi yazı da gönderildi” denildi.

    Odalarına İtalyan polisi tarafından baskın düzenlenip bazı kişisel eşyalarına el koyulan Rus biatlon sporcuları, 12 Şubat’tan beri devam eden 2020 Biatlon Dünya Şampiyonası nedeniyle İtalya’nın Rasen-Antholz kentinde bulunuyor.

    Rusya Biatlon Birliği’nin yöneticileri, İtalyan polisinin, Rus biatlon takımında yer alan antrenörlerden birisinin bir başkasının akreditasyonu ile Rasen-Antholz’a gittiği ve buraya performans artırıcı maddeler götürdüğü şüphesiyle hareket ettiğini söylemişti.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Rossiya-24 televizyonuna demecinde Rus biatlon sporcularını, odalarına baskın yapılmış olması nedeniyle maruz kaldıkları psikolojik baskıdan korumaya çalıştıklarını söyledi.

    Zaharova, “Olanların hukuki yönleri üstünde tabii ki çalışıyoruz, ancak burada en mühim olan sporcuları psikolojik baskıdan korumak ve onların yarışlara katılmaya devam etmelerini sağlamak” dedi.

    Daha önce Rusya Biatlon Birliği yöneticileri, İtalyan polisinin yerel saatle 5.50’de Rus sporcuların odalarına baskın düzenleyip arama yaptıklarını söylemişti.

    İtalyan polisinin odasında arama yaptığı Rus biatlonculardan birisi olan Aleksandr Loginov, kan testinde yasaklı bir madde kullandığının belirlenmesi nedeniyle Kasım 2014-Kasım 2016 döneminde müsabakalardan men edilmişti. Ancak daha sonra yapılan kan testlerinin temiz çıkması neticesinde yarışlara katılmasına izin verilmişti.

    İtalya’daki 2020 Biatlon Dünya Şampiyonası’nda bugüne kadar bir altın bir de bronz madalya alan Loginov’un, bugün de bir yarışa katılması bekleniyordu. Rus sporcusunun söz konusu yarışa katılıp katılmayacağı henüz belli değil.

     

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    Etiketler:
    Aleksandr Loginov, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mariya Zaharova, Roma, biatlon, Sporcu, Spor, İtalya, Rusya
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