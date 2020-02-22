Şoygu ile Akar’dan İdlib görüşmesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nın Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Moskova saatiyle 14.00 civarında (Türkiye saatiyle aynı), Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’la telefon görüşmesi oldu. Telefon görüşmesinde Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki durum hakkında fikir alışverişi yapıldı” denildi.

“Telefon görüşmesi sırasında İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki mevcut durumun istikrara kavuşturulması konusu da ele alındı” diye devam eden açıklamada, görüşmenin içeriğine dair başka bilgi verilmedi.

Söz konusu telefon görüşmesi, Türkiye'nin, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin gerisine geri çekilmesi için Suriye ordusuna şubat sonuna kadar ‘süre verdiğini’ söylediği bir döneme denk geldi.

Rusya ise İdlib bölgesindeki durumun, sahada son dönemde oluşmuş olan durum üstünden çözüme kavuşturulması gerektiğini söylüyor.

Suriye ordusu, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Türkiye’nin sorumluluğunda olan alandaki terörist grupların saldırıları üstüne yeni bir operasyon başlatmış, bölgenin birçok noktasında kontrolü ele geçirmişti. Bu noktalar arasında Türkiye’nin gözlem noktalarının yer aldığı alanlar da bulunuyor.