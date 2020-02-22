Rusya: İdlib konusunda Türkiye’yle görüşmelerin sürmesi gerektiğine inanıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türk tarafı ile Suriye’nin İdlib bölgesine ilişkin yapılan görüşmelerin devam etmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Bir Rus ajansına konuşan Suriye’den Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin “İdlib’deki durumun istikrara kavuşturulması için Soçi memorandumu imzalandı. Türk tarafı ile hala görüşmeleri sürdürmekteyiz. Rusya’dan çeşitli kurumların temsilcilerini içeren bir heyet Ankara’da temaslarda bulundu. Sonrasında söz konusu temaslar Moskova’da devam etti" diyerek ekledi:

"Bu görüşmelerin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz."

Sivillerin korunması ve teröristlerle mücadele

"Mühim olan, siviller arasında ölümlerin yaşanmasını önlemek ve teröristlerle tavizsiz bir biçimde mücadele etmeyi sürdürmek" vurgusunu yapan Verşinin, şu uyarıda bulundu:

'Gerilimin çok daha kritik bir duruma dönüşmemesi adına'

"Hepimiz biliyoruz ki (İdlib’deki) durum ciddi, buradaki gerilim ciddi bir raddede. Bu gerilimin çok daha kritik bir duruma dönüşmemesi adına azami bir çaba gösteriyoruz. Bunu, Türk tarafı ile temas içerisinde yapıyoruz."

'Sahada son dönemde oluşmuş olan durum üstünden çözüme kavuşturulması gerek'

Ankara'dan yapılan açıklamalarda, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin gerisine geri çekilmesi için Suriye ordusuna şubat sonuna kadar ‘süre verme’ vurgusu yapılıyor.

Moskova'nın açıklamalarında İdlib bölgesindeki durumun, sahada son dönemde oluşmuş olan durum üstünden çözüme kavuşturulması gerektiğinin' altı çiziliyor.

Suriye ordusu, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Türkiye’nin sorumluluğunda olan alandaki terörist grupların saldırıları üstüne yeni bir operasyon başlatmış, bölgenin birçok noktasında kontrolü ele geçirmişti. Bu noktalar arasında Türkiye’nin gözlem noktalarının yer aldığı alanlar da bulunuyor.