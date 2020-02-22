‘Rusya ilerleme sağlanması umuduyla İstanbul’daki Suriye toplantısını destekleyecek’

Rusya’da yayın yapan 1. Kanal televizyonuna konuk olan Gruşko, “İşte İstanbul Zirvesi. Tabii ki, ilerlemek için umut verdikleri veya doğru yönde gelişen süreçleri desteklemeye hizmet ettikleri sürece, ülke liderlerinin katıldığı toplantılar da dahil olmak üzere, uluslararası tüm etkinlikleri her zaman destekliyoruz. Bu nedenle, İstanbul zirvesine karşı tutum da tam olarak böyle olacak” ifadelerini kullandı.