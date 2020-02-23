Putin: Ordu ve donanmamızı lazer ve hipersonik silahlarla donatacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun modern silahlar ve teçhizatlar ile donatılacak şekilde modernizasyonuna devam edildiğini belirtti.

Rusya’da her yıl 23 Şubat’ta kutlanan ‘Vatan Savunucuları Günü’ dolayısıyla düzenlenen kutlama konserinde konuşan Putin, Rus ordusunun modern silahlar ve teçhizatlar ile donatılacak şekilde modernizasyonuna devam edildiğini ifade etti.

Rus yönetiminin bundan böyle de stratejik kuvvetlerin potansiyelini geliştirmeyi, lazer, hipersonik ve ‘hassas’ silahlar dahil yeni silahları ordunun tüm birimlerine sevk etmeyi planladığına dikkat çeken Putin, Rus silah türlerinin birçoğunun dünyada benzeri olmadığını vurguladı.

Rus lider, “Aynı zamanda gelecek vaat eden ve aslında ‘geleceğin silahı’ olan bazı türlerde test aşamasından muharebe nöbetine, sürekli alarm moduna geçişi sağladık” diye konuştu.

Putin’e göre tüm bu silahlar Rusya’nın uzun vadeli güvenliğini sağlıyor.

‘Askerlerimiz Suriye’deki teröristleri başarıyla yok etti’

Suriye’de görev yapan Rus askerlerin iyi donanımlı terörist grupları yok ettiğini hatırlatan Putin, Rus ordusunun uzak sınırlarda Rusya'ya yönelik büyük tehditleri önlediğini vurguladı.

Rus askerlerin Suriye’deki operasyon sırasında üst düzey profesyonelliklerini ve savaşma kabiliyetlerini kanıtladıklarının altını çizen Putin, “Bugün Rusya'nın güvenliği emin ellerde, subaylarımız ve askerlerimiz azimle, sürekli ve yeni bir düzeyde askeri eğitim veriyor, stratejik tatbikatlar ve eğitimlerle askeri becerilerini geliştiriyor” dedi ve

Rus lider, görevlerini layıkıyla yerine getirdikleri için askerlere teşekkür etti.

Vatan Savunucuları Günü

Rusya'da 1917'de gerçekleşen Ekim Devrimi'nin ardından 28 Ocak 1918'de Halk Komiserleri Konseyi (Sovnarkom) Kızıl Ordu'nun kurulmasına yönelik bir kararname imzalamıştı. 22 Şubat'ta Sovnarkom'un ülkenin tehlikede olduğunu duyurmasının ardından, 23 Şubat'ta da Moskova, St. Petersburg ve birçok kentten gönüllüler asker olarak Kızıl Ordu'ya girmişti. Vatan Savunucuları Günü ise ilk kez 1922'de Kızıl Ordu ve Kızıl Donanma'nın ilk oluşumunun 4. yıldönümü vesilesiyle kutlandı.