Rusya'nın Kırımlı milletvekili Natalya Poklonskaya’dan ‘gerçek erkek’ tarifi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırımlı milletvekili ve eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, gerçek bir erkeğin asil olması, yanındaki kadını da sevilen ve güzel biri olarak hissettirmesi gerektiğini söyledi.

Sputnik’e 'Gerçek erkek nasıl olmalı?' sorsunun yanıtını paylaşan Natalya Poklonskaya, gerçek bir erkeğin asalet sahibi olması ve yanındaki kadını sevilen ve güzel biri olarak hissettirmesi gerektiğini ifade etti.

Poklonskaya “Bana göre bir erkek, asalet sahibi olmalı, en önemlisiyse yanındaki kadın kendini en istenen, narin, sevilen ve güzel kadın olarak hissetmeli. Gerçek bir erkekte kibir ve bayağılıktan eser dahi olmamalı” diye konuştu.

Ayrıca erkeğin kadına nasıl davrandığına bakılarak hakkında birçok şeyin söylenebileceğine dikkat çeken Poklonskaya, “Aslında kadınlar olarak bizde 'erkeği, yanındaki kadına bakarak değerlendirirler' denilir" ifadelerini kullandı.