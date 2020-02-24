Üç çocuklu kadın, köpeği kurtarmak için buz tutmuş gölete daldı

Üç çocuğuyla gölet kenarında gezintiye çıkan Alina adlı kadının anlattığına, ördek yakalamak için buzun üzerinde koşan bir köpeğin gölete düştüğünü gördü.
Ördeği yakalayamayan köpek, tekrar buzun üzerine çıkmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Moskva 24 televizyonuna demecinde "Köpeğin buzun üzerine çıkacağını umarak bir süre bekledim" diyen Alina, köpeğin boğulma tehlikesi altında olduğunu anlayınca suya girdiğini kaydetti.
O sırada gölet kenarında bulunan bir kişi o anları cep telefonuna kaydetti.
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👩👧👧Молодая мама троих детей героически спасла провалившуюся под лёд собаку, которая вырвалась с поводка.💪🙏🐶 ⠀ ☝️Находящиеся рядом девушки с детьми также не растерялись, помогли выбраться и согреться спасательнице. Все живы и здоровы!😇 👩⚕️Молодую героиню зовут Алина. Она педиатр и детский гастроэнтеролог.❤️ ⠀ ❓А Вы бы сделали также? ⠀ 📹 автор: @tolkacheva.katya
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