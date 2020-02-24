Rus yüzücü Timanina'dan Anavatan Savunucuları Günü için 'sıcak' paylaşım  

Rusya dün erkekler günü olarak da anılan Anavatan Savunucuları Günü'nü kutladı. Rusyalı şampiyon yüzücü Anjelika Timanina, Instagram hesabında çıplak fotoğrafını kullanarak yaptığı kutlamayla sosyal medyada yankı uyandırdı.

2012 Olimpiyatları Oyunları'nda altın madalya kazanan Timanina, Anavatan Savunucuları Günü için Instagram hesabından bir mesaj yayınladı.

Mesajında çıplak fotoğrafını paylaşan Timanina, "Değerli erkekler, 23 Şubat bayramınız kutlu olsun! Biz tatlı ve zayıf kızları koruyun!" diye yazdı.

30 yaşındaki yüzücünün paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirirken birkaç saat içinde çok sayıda etkileşim aldı.

Daha önce Rusya Senkronize Yüzme Takımı'nın kaptanlığını yapan Timamina'nın 11 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

2016 yılında yüzmeyi bıraktıktan sonra sörfe başlayan Timanina, 2020 Tokyo Oyunları'nda Rusya'yı bu dalda temsil edecek.