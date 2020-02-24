Rus uzman İdlib’de Rusya ve Türkiye’ye uygun çıkış yolunu açıkladı

Rus askeri uzman Oleg Jeltonojko, Moskovskiy Komsomolets gazetesi için kaleme aldığı yazıda, “Rusya, Suriye’deki çatışmada daha çok Türkiye ile Suriye arasındaki diyalogda aracı olarak hareket ediyor. Zira bu ülkeler aslında açık çatışma istemiyor” ifadesini kullandı.

İdlib’de açık çatışma ihtimalinin çok küçük olduğunu yazan uzman, Rusya ve Türkiye’nin çıkarlarının askeri gündemin dışında olduğunu belirterek şu yorumda bulundu:

“Önemli olan, taraflar arasında daimi temasın bulunması. Rusya’nın pozisyonu, savaşan tarafları dizginlemektir. Ve bu pozisyon çalışıyor. Suriye’deki savaş sırasında birkaç kez çatışma durumu yaşanmıştı ve her seferinde bu durumdan çıkış yolu bulunabildi. Rusya tarafı, yumuşatma ve çatışma riskini azaltma olasılığının olduğunu sergiliyor.”

Türkiye’den de İdlib’deki krizin barışçıl yollarla çözümlenmesi yönünde açıklamaların geldiğine dikkat çeken Jeltonojko, “Oldukça sorumluluk sahibi Türk politikacılar seviyesinde zaman zaman, bir anlamda uzlaştırıcı sayılabilecek açıklamalar yapılıyor. Zira Türkler de büyük çatışma riskinin olduğunu anlıyor” dedi.

Jeltonojko, “Rusya ve Türkiye için uygun çıkış yolu, krizin müdahil tüm tarafların çıkarlarının dikkate alınmasıyla sakin bir şekilde çözüme kavuşturulması” diye ekledi.