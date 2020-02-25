Rus vekilden ABD savaş gemisinin Karadeniz’e girişine ilişkin yorum

Rus milletvekili Şvıtkin, ABD savaş gemilerinin Karadeniz’e giriş sıklığının, Washington’un Rusya’nın “sınırlarına olan sağlıksız ilgisinin tezahürü” olduğunu belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, RT televizyonuna açıklamasında, “Amerikalılar, gücünü ve Ukrayna ile Gürcistan gibi müttefik ülkelerini korumaya yönelik taahhütlerine bağlılığını göstermek istiyor. Bugün ABD savaş gemisinin Karadeniz’e girişinin, Washington’un dediği gibi güvenliği sağlamaya yönelik değil bölgede istikrarsızlaştırıcı faktör olduğu ortada” ifadelerini kullandı.

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait ve Aegis füze savunma sistemleriyle donatılan ‘USS Ross’ adlı güdümlü füze destroyeri bugün Karadeniz’e giriş yapmıştı.

Rusya Karadeniz Filosu’na ait gemilerin destroyeri izlemeye aldıkları belirtilmişti.