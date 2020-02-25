'Türkiye ile Kabardey-Balkar Cumhuriyeti arasındaki uçak seferleri yazın yeniden başlatılabilir'

Rusya’ya bağlı Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye ile uçak seferlerinin önümüzdeki yaz döneminde yeniden başlamasının mümkün olduğunu ve bu konuda çalışmalar yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamada, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti ile Türkiye arasında geçen yılın temmuz ayından bu yana yapılmayan uçak seferlerinin önümüzdeki yaz döneminde yeniden başlamasının mümkün olduğu ve bu konuda çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın isteklerini göz önünde bulunduran Aerokompleks A.Ş., Nalçik Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul ve Antalya uluslararası havalimanlarına direkt uçuşlar başlatma konusu üzerinde çalışıyor. Uçak seferlerinin bu yılın yaz döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca seferlerin gerçekleştirileceği somut tarihlerin bakanlığın resmi kaynaklarında yayınlanacağı kaydedildi.

Şu anda Nalçik Havalimanı’ndan her gün Moskova’daki Vnukovo ve Şeremetyevo havalimanlarına, ayrıca Saint Petersburg’a doğrudan uçak seferleri düzenleniyor.