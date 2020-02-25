Zaharova’dan MH17 uçağını BUK füzesinin düşürdüğüne tanık biri olduğu iddialarına yanıt: Trajediden komedi yarattılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Malezya Havayolları’na ait MH17 uçağını düşürdüğü ileri sürülen Buk füzesinin fırlatılışına tanık biri olduğunu söyleyen Hollandalı savcıya tepki gösterdi. Zaharova, durumun mide bulandırıcı olduğunu belirterek, trajediden kaba komedi çıkardıklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) koordinatörü ve Hollandalı savcı Fred Westerbeke’nin bir röportajda MH17 uçağını düşürdüğü iddia edilen Buk füzesinin fırlatılış anını gören bir tanıkları olduğu yönündeki ifadelerini değerlendirdi.

Zaharova Facebook hesabından, "Mide bulandırıcı. Trajediden kaba komedi yarattılar" ifadelerini kullandı.

Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı dört yıl önce Ukrayna'nın doğusunda düştü ve içindeki 298 kişiye mezar oldu. Uluslararası soruşturmacılar, uçağın Rusya tarafından düşürüldüğünü ileri sürdü, ancak suçlamaları reddeden Moskova, şimdiye kadar olayın sonuçlarını ortaya çıkarmaya yönelik yürütülen soruşturmaya dahil edilmedi.

Moskova, güvenlik güçlerinin topladığı verilerin uçağın Ukrayna'ya ait bir füze tarafından ya da Su-25 uçağı ile düşürülmüş olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı, incelemeler neticesinde Ukrayna'ya ait Buk-M1 bataryasının radarının olaydan bir gün önce aktifleştirildiğini tespit etti. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke de soruşturmada Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

JIT son olarak Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov isimli Rusya vatandaşlarını ve Ukraynalı Leonid Harçenko'yu sorumlu tuttu. Ulusal ve uluslararası arananlar listesine konulacağı belirtilen bu kişiler, BUK füzesi donanımının Donbass’a nakliyesinde yer aldıkları iddiaları nedeniyle cinayet suçlamaları ile karşı karşıya. Konuyla ilgili mahkeme süreci ise 9 Mart 2020’de başlayacak.

JIT temsilcileri, faciayla ilgili uluslararası soruşturma ekibinin Rusya ve Ukrayna’ya şüphelilerin sorgulanması yönünde talep göndereceğini de belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, JIT’in son iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.