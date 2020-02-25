Rusya: İdlib'de gerginliğin artması Anayasa Komitesi’nin çalışmalarına engel değil

İzvestiya’ya konuşan Rusya’nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, "İdlib’deki durum gerçekten çok ciddi ve farklı düzeylerde masaya yatırılıyor. Ancak biz yine de Suriye’deki siyasi süreç ve bu vilayetteki durum arasında doğrudan bağlantı görmüyoruz. Bazı partnerlerimizin bunu önümüze sunup İdlib’deki durum çözülmeden siyasi sürecin olamayacağını ileri sürmesine rağmen" ifadelerini kullandı.

"Anayasa sürecini sahadaki dinamiklere bağlı tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz" diyen Gatilov, İdlib’deki gerginliğin artmasının teröristlerin provokasyonlarına dair doğrudan kanıtı olduğunu belirtti.

Gatilov’a göre, Suriye’deki terörle mücadele operasyonları ülkenin meşru hükümeti tarafından gerçekleştiriliyor ve BMGK kararlarıyla başka anlaşmalara aykırı bir nitelik taşımıyor.

Gatilov, "Şam kendi toprakları üzerinde kontrol sağlıyor, siyasi sürecin engelleneceği tehditleri savurarak bu konuda spekülasyon yaratanlar galiba Anayasa Komitesi’nin çalışmalarının başarılı olmasıyla ilgilenmiyorlar" dedi.