Gatilov: ABD'nin BM'ye 1 milyar dolardan fazla borcu var

Rusya’nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, BM'ye en fazla borcu olan ülkenin ABD olduğunu söyledi.

İzvestiya gazetesine demeç veren Gatilov, "ABD'nin BM içinde en fazla borcu olan ülke olduğunu unutmayalım. 1 milyar dolardan fazla katkı payını ödemediler ve bundan dolayı BM, günlük faaliyetlerinde büyük zorluklar yaşıyor. Bu, BM'nin çalışmasını da zorlaştırıyor. Bunun en önemli nedeni, ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi" dedi.

ABD'nin söz konusu borcunun uzun vadede biriktiğini kaydeden Gatilov, bir önceki ABD Başkanı Barack Obama yönetiminden beri izlenen bu politikanın süreklilik arz ettiğini ve Washington'un katkı paylarını ödemediğini vurguladı.

ABD, aralık ayında önceki yıllara ait borçları için 563 milyon dolar ödeme yapmıştı ancak 2019 yılına ait borcu duruyor.