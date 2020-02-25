Ryabkov: ABD’nin tehditlerinden korkmuyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin ‘2020 seçimlerine müdahale edildiği iddiası’ ile ilgili olarak yaptırımları artırabilecekleri tehditlerinden korkmadıklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’li senatörlerin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya yazdığı ve 2020’deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ileri sürülen Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanmasını talep ettiği mektup ilgili konuştu.

Ryabkov, gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine “Kesinlikle korkmuyoruz. Zira en başından beri gerçekte var olmayan, ‘Rusya’nın müdahalesi’ konusu üzerinden yürütülen spekülasyonların ABD’nin kendi iç meselesi olduğu düşüncesi üzerinden hareket ediyoruz” dedi.

Ryabkov’a göre, Washington esas itibarıyla bir iç politika aracı bulamayıp elinde bir argüman kalmayınca Rusya temasına başvuruyor. Ryabkov, “Bu yıllardır karşı karşıya kaldığımız üzücü bir gerçek” dedi.

New York Times'ın konuya yakın beş kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD'li istihbarat yetkilileri, yasama organı Senato'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin üyelerini Rusya'nın 'Donald Trump'ın tekrar seçilmesi için' 2020 seçim sürecine müdahale ettiği konusunda uyarmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddiaları 'paranoyaklık' olarak nitelemişti.