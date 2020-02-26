Rusya’da suçluları bulabilmek için yeni kamera tanıma sistemi: Ses, göz, dövmeden tespit yapılabilecek

Rusya İçişleri Bakanlığı, suçlu ve şüphelileri yalnızca yüzlerinden değil, aynı zamanda ses, göz bebeğindeki iris ve yürüyüş şekliyle tespit edebilecek kamera destekli bir tanıma sistemi kuruyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı, şehir güvenlik kameraları yardımıyla suçlu ve şüphelileri bulmak için Federal Biyometrik Kayıt Bilgi Sistemi (FİSBU) kuruyor.

Bakanlığın planlarına göre, yapay zeka, insanları yüz, ses, iris ve vücudun açık kısımlarındaki dövmelerden tanıyabilecek. Sistemin 2021 yılının sonlarına doğru uygulamaya sokulması planlanıyor.

Rusya İçişleri Bakan Danışmanı Vladimir Ovçinskiy, sistemin Moskova'daki ‘Güvenli Şehir’ devlet programı çerçevesinde geliştirileceğini ve teknolojinin bu projenin bütçesinden finanse edileceğini belirtti.

Yürüyüş biçimi de seçenekler arasında

İçişleri Bakanlığı ayrıca, suçlu ve şüphelilerin yürüyüş şeklinden tanınması seçeneğine de değerlendirme aldı. Ancak FİSBU’nun özellikleri listesine henüz dahil etmedi.

Rus Biyometrik Derneği Genel Müdürü Danila Nikolayev, İçişleri Bakanlığı’nın yürüyüş şekilleri de dahil olmak üzere farklı tanıma biçimlerini test ettiğini ifade etti.