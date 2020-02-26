Rusya’dan İtalya, Güney Kore ve İran’a seyahat uyarısı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Rus turistlere İtalya, Güney Kore ve İran’a seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Rospotrebnadzor’un açıklamasında Rus turistler İtalya, Güney Kore ve İran’da koronavirüs bulaşma riski bulunduğuna dair uyarıldı.

Rusya vatandaşlarına durum istikrara kavuşuncaya kadar söz konusu ülkelere seyahat etmemeleri tavsiye edildi.

Açıklamada bu ülkelerde koronavirüs vakalarında hızlı bir artış görüldüğüne dikkat çekildi.

Restoran personeline maske takma zorunluluğu

Öte yandan Vedomosti’nin aktardığına göre, Rospotrebnadzor’un Moskova ofisi, kentteki restoranlara koronavirüs bulaşma riskini azaltmak için neler yapılması gerektiğinin belirtildiği resmi bir yazı gönderdi.

Yazıda ziyaretçilerle muhatap olan çalışanların maske takması ve maskelerini her üç saatte bir değiştirmesi, dezenfektan ürünler kullanması istendi. Mekânların sabah-akşam, kapı kolları ve kasalarınınsa saat başı dezenfekte edilmesi talep edildi.