Bogdanov: Rus ve Türk heyetleri arasındaki görüşmelerde olumlu sonuç bekliyoruz

Basın mensuplarının görüşmelere yönelik beklentiler hakkındaki bir sorusunu yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Beklentilerimiz her zamanki gibi. Güzel sonuçlar bekliyoruz" dedi.

'Rusya, Suriye'de muhalif güçlerle savaşmıyor'

Bogdanov, Rusya'nın Suriye'de muhalif güçlerle savaşmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Biz, Suriye'deki savaşın tarafı değiliz. Suriyelilerle, muhalefetle savaşmıyoruz. Aksine, Astana formatındaki diyalog da dahil muhalefetle çok yapıcı bir diyalog içindeyiz" diye konuştu.

'Suriye'ye BM gözlem misyonu gönderilmesi için Şam yönetiminin onayı alınmalı'

Bogdanov, Suriye'ye BM gözlem misyonu gönderilmesi yönündeki önerileri de değerlendirdi.

Rus yetkili, Suriye'ye BM gözlem misyonu gönderilmesi için Şam yönetiminin onayının alınması gerektiğinin altını çizdi.