Bogdanov: Türkiye'nin desteğiyle Libya'ya yabancı militan gönderiliyor

Libya'da kalıcı ateşkes sağlamak amacıyla Cenevre'de düzenlenen 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ikinci turunun pazar günü sona erdiği ve ateşkes anlaşması taslağı hazırlandığı açıklanmıştı.

Rusya Toplum Odası'nda konuşan Mihail Bogdanov, BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin ateşkes anlaşmasının taslağını Rusya'ya verdiğini ifade etti.

Bogdanov, taslak metinde yabancı terörist ve militanlardan bahsedilmediğini ancak BM Güvenlik Konseyi'ndeki uzman grubunun Libya'ya düzenli olarak terörist ve militan gönderildiğini tespit ettiğini belirtti.

Bogdanov, Rusya'nın terörist ve militanların Türkiye'nin desteğiyle gönderildiğini belirlediğini kaydetti.

'Serrac ve Hafter, Berlin'de mutabık kalınan temel ilkelere uymuyor'

Şu anda en önemli hususun Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in Berlin Konferansı'nda mutabık kalınan çözüme yönelik askeri ve siyasi alanlardaki temel ilkeleri desteklemeleri olduğunun altını çizen Bogdanov, henüz bunların uygulandığını görmediklerini ve birtakım sorunlar bulunduğunu belirtti.

Bogdanov, 12 Ocak'ta Libya'da ilan edilen ateşkese belirli ihlallere rağmen bir ayı aşkın süredir uyulduğunu da vurguladı.

Bu arada bugün Cenevre'de başlaması planlanan Libya siyasi görüşmelerinin ilk turuyla ilgili sorunlar olduğunu söyledi.

Libyalı 40 temsilcinin katılacağı görüşmelerde gelecekteki seçimler de dahil siyasi sürecin istişare edileceğini belirten Bogdanov, "Ghassan Selame'nin görüşmeleri düzenlemeyi başarmasını umuyoruz, buna yönelik çabaları destekleyeceğiz" diye ekledi.

Libya'daki iç savaşa yönelik BM nezdinde "askeri, ekonomik ve siyasi" olmak üzere 3 ayrı görüşme masası kurulmuştu.

İLGİLİ HABER