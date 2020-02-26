Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Açıklamada “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğum günü münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdi” ifadeleri kullanıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan‘a doğum günü münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdi. pic.twitter.com/uNTVH8fgOq— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) February 26, 2020
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