FSB: Saratov'daki bir okula saldırmayı planlayan 14 ve 15 yaşlarındaki iki genç gözaltına aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Saratov kentindeki bir okulda silahlı saldırı düzenlemeyi planlayan 14 ve 15 yaşlarındaki iki gencin yakalandığını duyurdu.

FSB'den yapılan açıklamada, "Saratov kentindeki okullardan birinde silahlı saldırı düzenleme hazırlığı FSB tarafından önlendi. 2005 doğumlu Rusya vatandaşı olan iki organizatör, çeşitli internet topluluklarında kitlesel cinayet ve intihar ideolojisinin propagandasını yapıyordu" dedi.

Reşit olmayan iki gencin terk edilmiş bir bomba barınağında yakalandığını ve operasyon sırasında av tüfekleri, el yapımı yanıcı karışım bulunduğunu belirten FSB, soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Bu arada Rusya Soruşturma Komitesi Saratov Bölge Müdürlüğü, saldırı hazırlığı yapan gençler hakkında sava açıldığını bildirdi.