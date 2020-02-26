Hermitage Müzesi'nin gözdesi 'kahin kedi' Аşil, Euro 2020'de görev yapacak

2018 Dünya Kupası'ndaki tahminleriyle adından sıkça söz ettiren Aşil, bu kez Euro 2020'de hünerlerini sergileyecek.

Rus basınına açıklamalarda bulunan kedinin sahibi Anna Kondratyevna, Aşil'in kahin hayvan olarak Euro 2020'ye katılacağını ifade etti.

Aşil'in benzersiz bir kedi olduğunu ve yoğun bakım ünitelerine girmesine bile izin verildiğini söyleyen Kondratyeva, "Her kedi terapist olamaz. O çok uysal ve çok sakin, bir yerden başka bir yere rahatlıkla gidebiliyor. Hayatının en parlak döneminde, her yıl veteriner tarafından muayene ediliyor" dedi.

2017 Konfederasyon Kupası'ndan bu yana tahmin konusunda Аşil’in oldukça iyi bir geçmişi var. Аşil, Portekiz Milli Takımı’nın grup final maçını kazanacağını bildiği gibi dört maçtan üç tanesinin sonuçlarını da doğru tahmin etti.

Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'nın da resmi hayvan kahini olan Aşil, üzerinde ülkelerin bayraklarının bulunduğu iki mama kabı arasında seçim yaparak maçların sonuçlarını önceden tahmin etmeye çalışmıştı.