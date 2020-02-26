Rus Molçanov, tek nefeste buz altında yüzme rekoru kırdı

Aleksey Molçanov, Fransız Arthur Gueran-Boyeri'nin rekorunu 5 metre geliştirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Rekoru kırdıktan sonra duygularını paylaşan Molçanov, "Bu benim için sadece bir iş veya hobi değil, hayatımın bir parçası. Anneme olan sınırsız sevgi ve saygının bir ifadesi onun bu işe yaptığı paha biçilmez katkının bir anısı. Bu rekoru anneme adamak istiyorum" dedi.

Anne Natalya Molçanova, Rusya Serbest Dalış Federasyonu'nun kurucusu ve ilk başkanıydı.

Aleksey Molçanov, 12 kez dünya şampiyonu oldu ve toplam 16 dünya rekoru kırdı.