3 Rus vatandaşına koyulan koronavirüs tanısı doğrulandı, Rus uzmanlar 5 aşı prototipi geliştirdi

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova da, Diamond Princess'ten tahliye edilen 3 Rus vatandaşına koyulan koronavirüs tanısının doğrulandığını ifade etti. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da, Rusya'da alınan önlemlerin sonuç verdiğini, 5 aşı prorotipi geliştirildiğini kaydetti.

Rusya'da koronavirüsle mücadele için kurulan acil müdahale merkezi, virüsün yayılmasıyla ilgili son gelişmeleri ele almak üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Japonya'da karantina altına alınan Diamond Princess cruise gemisinden getirilen 8 Rus vatandaşının 3'üne koyulan koronavirüs tanısının doğrulandığını söyledi.

'Virüsün Rusya'ya taşınma olasılığı arttı'

Popova, koronavirüsün Rusya'ya taşınma olasılığının arttığını belirtti.

'Önlemler sonuç verdi'

Merkezin başkanlığını yapan Golikova da, Rusya'da koronavirüsten korunmak için alınan önlemlerin sonuç verdiğini kaydetti.

Golikova, "Rusya'da 2 kişide koronavirüs hastası tespit edildiğini belirtmek isterim. Ayrıca Diamond Princess gemisinden getirilenler var. Aldığımız önlemler sonuç veriyor" dedi.

'5 aşı prototipi geliştirildi'

Golikova, Rusya'nın koronavirüs suşunu aldığını ve 5 aşı prototipi geliştirdiğini söyledi.

Golikova, "Koronavirüs suşunu aldık. Dünya seviyesindeki devlet bilimsel araştırmalar merkezi Vektör, aşı geliştirmek için çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Şu anda Vektör tarafından 5 aşı prototipi geliştirildi. Bu çalışmanın başlangıç aşaması ancak uzmanlar yoğun şekilde çalışıyor" dedi.

'Her türlü önlemi aldık'

Golikova, Rus sağlık sisteminin olası bir koronavirüs vakası görülmesine karşı tamamen hazır olduğunu kaydederek, virüsün Rusya içinde yayılmaması için her türlü önlemi aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirtti.

'Çok gerekmedikçe yurtdışına çıkmayın'

Aeroflot ve iştiraki Avrora dışındaki tüm havayolu şirketlerinin 1 Mart'tan itibaren Güney Kore'ye seferleri durduracağını kaydeden Golikova, Ruslara Güney Kore, İran ve İtalya'yı ziyaret konusunda temkinli olma çağrısı yaptı. Golikova, çok gerekmedikçe yurtdışı seyahatlerinden uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu.