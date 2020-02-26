Putin: Devlet yetkililerinin yurtdışında varlık bulundurma yasağı fikrine katılıyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanı ve diğer üst düzey devlet yetkililerinin yurtdışında varlık ve banka hesapları bulundurmasını yasaklamak için anayasada değişiklik yapma fikrini desteklediğini belirtti.

Putin’in anayasada yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin önerileri hazırlamak için kurulan çalışma grubu ile yaptığı toplantıda, anayasal düzeyde ülkenin egemenliğinden sorumlu üst düzey yetkililere sadece vatandaşlık ve oturma izni konularında değil, aynı zamanda mülkiyet konusunda da sınırlama getirilmesi önerildi.

Toplantıda, hükümet üyeleri, federal devlet organları yöneticileri, federasyon bölgeleri üst düzey yetkilileri, senatör, milletvekil, hakim, savcı ve insan haklarından sorumlu yetkililerin kısıtlama kapsamına dahil edilmeleri önerildi.

'Ya yurtdışında varlıklara sahip olmak ya da Rus halkına hizmet etmek'

Putin öneriye şu sözlerle yanıt verdi: “Üst düzey yetkililerin banka hesapları da dahil olmak üzere, yurt dışındaki varlıklara sahip olup olmamaya ilişkin kısıtlamayla ilgili olarak evet, bu bir kısıtlamadır, ancak kişi üst düzey yetkili kimliğiyle çalışmaya gittiğinde, kendisi için bir seçim yapmak durumundadır: ya yurtdışında varlıklara sahip olmak ya da Rus halkına hizmet etmek ve kimseyle bağlantılı olmamak.”

Bu bağlantıların Rusya’nın çıkarları doğrultusunda karar verirken insanları sınırlandırabileceğini belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu nedenle tamamen katılıyorum. Devlet başkanı da dahil olmak üzere tüm yetkililerin anılması gerekiyor. Bu yetkililerin de dahil edilmesini öneriyorum.”